РПН: грипп и бактериальные инфекции поражают волгоградцев

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, такая тенденция наблюдается на протяжении последних двух недель. За последнюю неделю в регионе уровень заболеваемости ОРВИ снизился еще на 27%. При этом дети школьного возраста стали болеть гораздо реже — за неделю количество чихающих и кашляющих уменьшилось на 39%. Соответственно, число школ, где введен частичный карантин, сократилось до 10.