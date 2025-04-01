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РПН: грипп и бактериальные инфекции поражают волгоградцев

В Волгоградской области продолжает снижаться количество заболеваний ОРВИ и коронавирусом.

Источник: Freepik

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, такая тенденция наблюдается на протяжении последних двух недель. За последнюю неделю в регионе уровень заболеваемости ОРВИ снизился еще на 27%. При этом дети школьного возраста стали болеть гораздо реже — за неделю количество чихающих и кашляющих уменьшилось на 39%. Соответственно, число школ, где введен частичный карантин, сократилось до 10.

Заболеваемость COVID-19 составила менее 1 случая на 100 тысяч населения. В то же время в регионе продолжают фиксировать случаи заболевания гриппа в сочетании в сочетании с другими респираторными вирусами: РС-вирусом, риновирусом, метапневмовирусом, коронавирусом (HCoV), бокавирусом, а также бактериальными возбудителями.