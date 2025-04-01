В Петербурге для автомобилистов закрылся Троицкий мост

В первый день закрытия моста на Литейном рано утром уже образовалась пробка. Ведомство обращает внимание, что для объезда закрытия Троицкого моста будут организованы специальные каналы движения. Они позволят предоставить приоритет для автомобилистов при съезде на Литейный мост и повороте с Петровской набережной.