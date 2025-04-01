В Петербурге для автомобилистов закрылся Троицкий мост

Троицкий мост закрылся на ремонт с 1 апреля по 10 июня, сообщает пресс-служба ГАТИ. В этот период он доступен только для автобусов и пешеходов. Владельцы личного транспорта должны объезжать участок через соседние мосты.
В первый день закрытия моста на Литейном рано утром уже образовалась пробка. Ведомство обращает внимание, что для объезда закрытия Троицкого моста будут организованы специальные каналы движения. Они позволят предоставить приоритет для автомобилистов при съезде на Литейный мост и повороте с Петровской набережной.
Город пошёл на такие меры, что отремонтировать полотно оживленной магистрали на 4 месяца быстрее. К началу лета дорожное полотно и трамвайные пути Троицкого моста будут обновлены.
Ранее до конца мая закрыли на плановое техобслуживание петербургскую дамбу.