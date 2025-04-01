Казахстанцы не смогли зачислить детей в первый класс

«Портал сейчас недоступен, мы работаем над его восстановлением. Приносим свои извинения!» — гласит подпись к баннеру на сайте eGov.kz.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием. Ответ последовал следующий:
«Уважаемые пользователи! Услуга по приему документов для зачисления в 1-й класс будет доступна на портале eGov.kz, а также в мобильном приложении eGov Mobile 1 апреля с 15:00».АО «Национальные информационные технологии».
Перечень документов, необходимых для поступления в школу, через портал для граждан Казахстана:
- Заявление родителей или других законных представителей.
- Справка о состоянии здоровья формы № 065-у и паспорт здоровья ребенка № 052−2/у.
- Фотография размером 3×4 см (2 шт.).
Для иностранных граждан:
- Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно.
- Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан вместе с отметкой о регистрации по месту жительства.
В Минпросвещения уточнили, что заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.