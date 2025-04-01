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Казахстанцы не смогли зачислить детей в первый класс

1 апреля 2025 года в Казахстане стартовал прием документов в первый класс. Однако родители будущих школьников столкнулись с технической проблемой. Система eGov дала сбой, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Портал сейчас недоступен, мы работаем над его восстановлением. Приносим свои извинения!» — гласит подпись к баннеру на сайте eGov.kz.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием. Ответ последовал следующий:

«Уважаемые пользователи! Услуга по приему документов для зачисления в 1-й класс будет доступна на портале eGov.kz, а также в мобильном приложении eGov Mobile 1 апреля с 15:00».АО «Национальные информационные технологии».

Перечень документов, необходимых для поступления в школу, через портал для граждан Казахстана:

  • Заявление родителей или других законных представителей.
  • Справка о состоянии здоровья формы № 065-у и паспорт здоровья ребенка № 052−2/у.
  • Фотография размером 3×4 см (2 шт.).

Для иностранных граждан:

  • Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно.
  • Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан вместе с отметкой о регистрации по месту жительства.

В Минпросвещения уточнили, что заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.