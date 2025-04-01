«Казань белая»: Минниханов шуткой поздравил татарстанцев с 1 апреля

«Мы должны друг с другом здороваться. Это некий способ поприветствовать на татарском и на русском языках. Во-вторых, думаю, что многим интересно, какая погода в Казани: дождь или солнце. Кто-то меня критикует, говорит: “Неужели нельзя другую фотографию поставить?” Но она вот такая. Когда я нахожусь в Казани на рабочем месте, всегда таким образом приветствую», — объяснял ранее эту традицию Рустам Минниханов.