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«Казань белая»: Минниханов шуткой поздравил татарстанцев с 1 апреля

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил жителей республики с 1 апреля шуточной фотографией.

Руководитель региона опубликовал традиционный снимок, сделанный из рабочего кабинета. Но фотография была сделана не сегодня, а зимой — площадь Свободы вся покрыта снегом.

«Мы должны друг с другом здороваться. Это некий способ поприветствовать на татарском и на русском языках. Во-вторых, думаю, что многим интересно, какая погода в Казани: дождь или солнце. Кто-то меня критикует, говорит: “Неужели нельзя другую фотографию поставить?” Но она вот такая. Когда я нахожусь в Казани на рабочем месте, всегда таким образом приветствую», — объяснял ранее эту традицию Рустам Минниханов.