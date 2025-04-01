«Находится под наблюдением реаниматологов». Учащийся пятого класса был доставлен в больницу после пожара в одной из школ в Жодино

Напомним, что 31 марта в одной из школ Жодино сотрудники МЧС эвакуировали 870 человек из-за пожара в санузле. Позднее выяснилось, что ученик пятого класса по возращению домой обратился за медицинской помощью в Жодинскую центральную городскую больницу. Ребенка осмотрели врачи и он был госпитализирован с предварительным диагнозом «токсическое воздействие газов, дымов и паров».