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«Находится под наблюдением реаниматологов». Учащийся пятого класса был доставлен в больницу после пожара в одной из школ в Жодино

Пятиклассник попал в больницу после пожара в школе в Жодино.

Источник: Комсомольская правда

Пятиклассник попал в больницу после пожара в школе в Жодино. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси.

Напомним, что 31 марта в одной из школ Жодино сотрудники МЧС эвакуировали 870 человек из-за пожара в санузле. Позднее выяснилось, что ученик пятого класса по возращению домой обратился за медицинской помощью в Жодинскую центральную городскую больницу. Ребенка осмотрели врачи и он был госпитализирован с предварительным диагнозом «токсическое воздействие газов, дымов и паров».

В пресс-службе МЧС уточнили, что на вечер 31 марта состояние школьника оценивалось как удовлетворительное. Он находится под наблюдением реаниматологов.

Тем временем мама пропавшего под Барановичами десятилетнего мальчика раскрыла подробности его исчезновения: «Повернул в другую сторону, упал в яму, переночевал в поле, звал на помощь».

Кстати, белорусские таможенники нашли нелегала из США в товарном вагоне на станции Молодечно.