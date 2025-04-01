«Фестиваль профессий» для старшеклассников прошел в Хабаровске

Организовали и провели свои мастер-классы более 20 организаций, в число которых входят вузы, техникумы и колледжи, потенциальные работодатели, такие как ЦРВСП «Воин», Детская железная дорога, Школа дизайна ArtTech, GS group, Краевой детский центр «Созвездие» и др.