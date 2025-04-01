«Фестиваль профессий» для старшеклассников прошел в Хабаровске

В Хабаровском краевом институте развития образования им. К. Д. Ушинского состоялся «Фестиваль профессий» для обучающихся общеобразовательных организаций Хабаровска, а также близлежащих районов края, сообщает ИА AmurMedia.
В фестивале приняли участие более 500 обучающихся 8−11 классов. Школьники приняли активное участие в 26 различных тематических мастер-классах, проходя по определенным маршрутам.
Организовали и провели свои мастер-классы более 20 организаций, в число которых входят вузы, техникумы и колледжи, потенциальные работодатели, такие как ЦРВСП «Воин», Детская железная дорога, Школа дизайна ArtTech, GS group, Краевой детский центр «Созвездие» и др.
Школьники обучились основам таможенного досмотра и спасательных работ, разборке и сборке автомата, эксплуатации беспилотных авиационных систем, сантехническим работам, вязанию морских узлов, дизайну. Участники попробовали себя в роли спасателя, сантехника, железнодорожника, военного, геодезиста, вожатого, сварщика и других специалистов в той или иной области.
В рамках фестиваля участники выиграли брендированную продукцию представленных организаций и получили памятные призы.
Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края, мероприятие вызвало яркий спектр эмоций не только у обучающихся, но и у педагогов, сопровождающих ребят.