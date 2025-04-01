Мингорисполком сказал о проведении выпускных вечеров в школах и гимназиях

— И то, что этот школьный праздник должен пройти в родных стенах, то, что на этом школьном празднике основное внимание должно быть уделено не шоу-программам, не развлечениям, а школьным воспоминаниям. Тому, что запомнится навсегда, — акцентировала внимание замглавы комитета по образованию.