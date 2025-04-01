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Мингорисполком сказал о проведении выпускных вечеров в школах и гимназиях

Мингорисполком сказал, что последние звонки и выпускные пройдут в школах и гимназиях.

Мингорисполком сказал о проведении выпускных вечеров в школах и гимназиях. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова.

— Изменений как таковых не будет. Это традиция. Традиция многолетняя. И последний звонок, и выпускной в школе либо в гимназии, — пояснила Смирнова.

По ее словам, и в Минске, и по всей Беларуси речь идет о том, что выпускной вечер является школьным праздником. Смирнова уточнила, что это школьный праздник, завершающий многолетний цикл обучения и воспитания в учреждении общего среднего образования. И лимузинов на данном мероприятии не предусмотрено.

— И то, что этот школьный праздник должен пройти в родных стенах, то, что на этом школьном празднике основное внимание должно быть уделено не шоу-программам, не развлечениям, а школьным воспоминаниям. Тому, что запомнится навсегда, — акцентировала внимание замглавы комитета по образованию.

Она уточнила, что выпускной вечер и последний звонок — мероприятия, на которых школьники могут проявить себя в творческой форме, поблагодарить друг друга, педагогов, школу и ее руководство, а также руководство города и страны, которое уделяет большое пристальное внимание как обучению, так и воспитанию молодого поколения.

Министр образования Беларуси Андрей Иванец заметил, что в 2025 году был расширен перечень сценариев, предлагаемых школам. Он подчеркнул, что были собраны лучшие практики со всей Беларуси, как именно может пройти выпускной и в каком формате.

— Поэтому здесь, я думаю, если у кого-то не хватает творческой смекалки или постановки, они могут взять те подходы, которые уже апробированы в наших учреждениях общего среднего образования и хорошо себя зарекомендовали, — заявил глава Минобразования.

Ранее Минобразования рассказало, как пройдут выпускные вечера в Беларуси.

Тем временем министр образования Иванец сказал, что прием в белорусские колледжи в полтора раза превышает прием в университеты.

Кроме того, министр образования Иванец сказал, что изменится во вступительной кампании в белорусские вузы в 2025.

Кстати, Минобразования Беларуси сделало заявление о распределении студентов-платников.