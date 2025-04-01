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В Хабаровском крае стартовала «Студенческая весна — 2025»

Фестиваль объединит науку и творчество, а лучшие участники отправятся на всероссийский этап.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае открылся XXXI открытый фестиваль «Студенческая весна — 2025», — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и Году духовно-нравственных ценностей. Фестиваль традиционно объединяет талантливых студентов, которые демонстрируют свои достижения в науке и творчестве.

Как сообщили в комитете по делам молодежи правительства края, первый этап включает научно-исследовательскую программу. Конкурсы пройдут по восьми направлениям, а к очным защитам допущены 74 работы. Лучшие из них получат денежные премии: лауреаты I степени — 20 тысяч рублей, II степени — 15 тысяч, III степени — 10 тысяч.

Кроме того, участников ждут тренинг-марафон и конкурс #НеНаучно, в рамках которого студенты представят свои исследования в увлекательной форме.

Фестиваль также включает творческую программу. Жюри оценит выступления в номинациях «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», а также в рамках конкурса студенческих театров. Как отметили в комитете, просмотры проводятся в вузах и средних специальных учебных заведениях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и продлятся до 7 апреля.

«15 и 16 апреля впервые состоятся конкурсы региональной программы, где участники представят концертные и театрализованные постановки. А 17 апреля в Хабаровском краевом театре драмы пройдет гала-концерт, где объявят победителей всех направлений», — уточнили в ведомстве.

Обладатели гран-при и победители регионального этапа получат шанс представить край на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна — 2025». Представители вузов отправятся в Казань, а студенты средне-специальных учебных заведений — в Ставрополь.

Организатором краевого фестиваля выступает комитет по делам молодежи при поддержке правительства Хабаровского края.