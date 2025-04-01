Глава Минтруда высказался о введении Единой социальной карты пенсионера

«Чтобы реализовать эту идею, нам нужны существенные изменения на федеральном уровне. То есть правительство должно принять минимальный набор льгот и мер, которые мы должны будем гарантировать как единый стандарт на территории всей страны. Это не вопрос введения карты, а это вопрос изменения социального законодательства», — объяснил министр.