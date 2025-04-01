Глава Минтруда высказался о введении Единой социальной карты пенсионера

РЯЗАНЬ, 1 апр — РИА Новости. Вопрос введения Единой социальной карты российского пенсионера требует масштабного обсуждения с регионами, для реализации этого предложения нужно будет изменить социальное законодательство, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил РИА Новости о предложении партии ввести Единую социальную карту для российских пенсионеров. Она давала бы право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование другими льготами всем пенсионерам и предпенсионерам вне зависимости от места их постоянного проживания.
«Это предмет для дискуссий с субъектами, предмет для дискуссий комиссии Госсовета по региональному развитию. Это серьезная масштабная работа. Такую законодательную инициативу нужно согласовать не только с органами исполнительной власти. Она требует масштабного обсуждения со всеми участниками процесса, в первую очередь с субъектами РФ», — сказал Котяков журналистам.
Он уточнил, что такое решение может повлечь за собой перекрестное финансирование между субъектами. Например, у туристических субъектов, в которые приезжают пенсионеры, в случае введения бесплатного проезда будут серьезно «выпадать доходы».
«Чтобы реализовать эту идею, нам нужны существенные изменения на федеральном уровне. То есть правительство должно принять минимальный набор льгот и мер, которые мы должны будем гарантировать как единый стандарт на территории всей страны. Это не вопрос введения карты, а это вопрос изменения социального законодательства», — объяснил министр.