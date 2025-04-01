В Беларуси установлен новый размер базовой арендной величины

Данный размер базовой арендной величины установлен с учетом индекса потребительских цен за 2024 год по отношению к 2023 году. «Незначительное увеличение БАВ (на 5,7%) позволит продолжить эффективно распоряжаться государственным имуществом и компенсировать затраты арендодателей по объектам аренды без ущерба существующему уровню деловой активности», — прокомментировали в Госкомимуществе.