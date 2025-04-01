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В Беларуси установлен новый размер базовой арендной величины

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый размер базовой арендной величины (БАВ) установили в Беларуси: с 1 апреля 2025 года она составит Br18,77, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Данный размер базовой арендной величины установлен с учетом индекса потребительских цен за 2024 год по отношению к 2023 году. «Незначительное увеличение БАВ (на 5,7%) позволит продолжить эффективно распоряжаться государственным имуществом и компенсировать затраты арендодателей по объектам аренды без ущерба существующему уровню деловой активности», — прокомментировали в Госкомимуществе.

Было отмечено, что предложение по изменению размера базовой арендной величины было единогласно поддержано предпринимательскими структурами в рамках общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Госкомимуществе.