Несколько районов Беларуси определились с днями трезвости

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Власти Шумилинского района Витебской области, Мозырского района Гомельской области, а также города Барановичи (Брестская область) определились с днями трезвости, соответствующие решение исполнительных комитетов опубликованы во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
На территории Шумилинского региона алкоголь будет нельзя купить с 00:00 до 24:00 24 мая в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними, а также 13 июня — на выпускные вечера у школьников.
В Мозырском районе реализация алкоголя также будет ограничена в течение двух дней: с 08:00 24 мая до 08:00 25 мая, а также с 08:00 13 июня до 08:00 14 июня. В эти же дни алкоголь будет не купить и на территории города Барановичи.
Однако эти ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя на разлив в объектах общепита, а также в магазинах для проведения ритуальных, юбилейных или свадебных мероприятий.