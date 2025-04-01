Несколько районов Беларуси определились с днями трезвости

В Мозырском районе реализация алкоголя также будет ограничена в течение двух дней: с 08:00 24 мая до 08:00 25 мая, а также с 08:00 13 июня до 08:00 14 июня. В эти же дни алкоголь будет не купить и на территории города Барановичи.