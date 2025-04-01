В Иркутском районе стартовала призывная кампания. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района. Комиссия с первым заммэра, военным комиссаром района, а также представителями образования и медицины начала отбор на службу 1 апреля.
— Впервые в этом году служить отправятся и призывники с 27 до 30 лет. Изменения в закон об увеличении максимального возраста внесли в прошлом году, — поделились в администрации.
За время весеннего призыва планируют набрать 150 срочников. Молодые люди будут служить в частях ВС России. Из не отправят в новые регионы или в зону спецоперации. Кампания продлится 15 августа.