В Минске суд лишил родительских прав мужчину, который не участвовал в воспитании шестилетнего сына

В сообщении говорится, что жительница Минска сказала, что отец ее шестилетнего сына самоустранился от воспитания ребенка и проявляет полное безразличие к его судьбе. Она добавила, что на протяжении длительного времени мужчина не звонит ребенку, не приезжает к нему, не поздравляет с праздниками, а также не интересуется достижениями и здоровьем.