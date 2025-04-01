В Минске суд лишил родительских прав мужчину, который не участвовал в воспитании шестилетнего сына

В Минске суд лишил родительских прав мужчину, безразличного к жизни своего сына. Заседание состоялось в суде Октябрьского района, куда были приглашены студенты третьего курса международного университета «МИТСО», пишет агентство «Минск-Новости».
В сообщении говорится, что жительница Минска сказала, что отец ее шестилетнего сына самоустранился от воспитания ребенка и проявляет полное безразличие к его судьбе. Она добавила, что на протяжении длительного времени мужчина не звонит ребенку, не приезжает к нему, не поздравляет с праздниками, а также не интересуется достижениями и здоровьем.
По указанным причинам женщина просила лишить мужчину родительских прав. Уточняется, что на заседание отец ребенка не явился. Суд Октябрьского района, заслушав истицу, ее представителя, а также представителя органа опеки и попечительства, прокурора, исследовав письменные материалы дела, принял решение лишить родительских прав отца, передав ребенка на воспитание матери.
— Лишение родительских прав производится только в судебном порядке, — пояснила судья суда Октябрьского района Виктория Рыбакова.
Она акцентировала внимание, что матери и отцы, которых лишили родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе и право на получение содержания от него, право на пенсионное обеспечение после смерти ребенка, а также право наследования по закону.
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