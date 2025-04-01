Саранчу выявили в десяти округах Ставропольского края

Основное распространение наблюдается в восточных районах, граничащих с Дагестаном и Калмыкией. На этот год запланирована обработка 110 тысяч гектаров. Осенью прошлого года саранча была обнаружена в 13 округах на площади 21 тысячи гектаров. Специалисты Россельхозцентра проводят мониторинг саранчи на всех стадиях развития и готовят инсектициды.