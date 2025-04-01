Саранчу выявили в десяти округах Ставропольского края

В ходе мониторинга сельхозугодий специалисты Россельхозцентра обнаружили значительные запасы зимующих вредителей в восточных районах Ставропольского края. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ.
Согласно опубликованной информации, зимующая саранча зафиксирована в 10 округах. Обследования выявили вредителей на 51 тысяче гектаров, с общей численностью 0,7 кубышек на квадратный метр и 90% жизнеспособностью.
Основное распространение наблюдается в восточных районах, граничащих с Дагестаном и Калмыкией. На этот год запланирована обработка 110 тысяч гектаров. Осенью прошлого года саранча была обнаружена в 13 округах на площади 21 тысячи гектаров. Специалисты Россельхозцентра проводят мониторинг саранчи на всех стадиях развития и готовят инсектициды.