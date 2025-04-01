В Дзержинске продлен срок приема заявлений на отдых детей в 2025 году

С 1 по 20 апреля 2025 департаментом образования администрации города Дзержинска установлен дополнительный срок приема заявлений на предоставление путевок на вакантные места в муниципальные загородные детские оздоровительные лагеря с частичной оплатой.
Заявление можно подать в:
— УМФЦ г. Дзержинска (ул. Гастелло, д.11/25; ул. Терешковой, д. 24; ул. Пушкинская, д. 16) по режиму работы данных отделений;
— департамент образования (ул. Гагарина, д. 3, каб. 8), приемный день — вторник с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.
Путевку с частичной оплатой в загородный детский оздоровительный лагерь «Город спорта» или «Космос» могут получить только родители (законные представители) детей, относящиеся к одной из следующих категорий:
1) работающие в государственных, муниципальных казенных и бюджетных учреждениях; муниципальных автономных учреждениях городского округа город Дзержинск;
2) неработающие граждане, относящиеся к следующим категориям:
— пенсионеры;
— безработные граждане;
— приемные родители;
— родители детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца;
— родители (законные представители) детей-инвалидов;
— лица, получающие пособие по осуществлению ухода за престарелыми, инвалидами;
3) граждане Российской Федерации:
— призванные на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ»;
— заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ в ходе проведения СВО;
— заключившие контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы в целях участия в СВО через пункт отбора на военную службу по контракту Нижегородской области либо через военный комиссариат Нижегородской области;
— принимающие участие в СВО военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и сотрудники (военнослужащие) войск национальной гвардии РФ;
— члены семей участников СВО.
Перечень необходимых документов:
— паспорт и копия паспорта заявителя (страницы: фото, прописка, дети);
— копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта, если ребенок достиг возраста 14 лет);
— справка из образовательной организации города Дзержинска (оригинал), выданная в текущем календарном году;
— копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС заявителя);
— справка с места работы (оригинал), выданная в текущем календарном году (для работающих граждан);
— справка из центра занятости населения о постановке на учет в качестве безработного (для безработных граждан);
— копия пенсионного удостоверения и трудовой книжки / сведения из электронной трудовой книжки (для неработающих пенсионеров);
— копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и копия трудовой книжки / сведения из электронной трудовой книжки (при наличии инвалидности);
— справка, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства, подтверждающая статус опекуна (попечителя);
— копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью и копия трудовой книжки / сведения из электронной трудовой книжки (для неработающих граждан, являющихся приемными родителями);
— справка из Социального фонда РФ (для неработающих граждан, являющихся родителями детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, а также неработающих граждан, получающих пособие по осуществлению ухода за престарелыми, инвалидами);
— документ, подтверждающий участие в СВО, выданный должностным лицом органа военного управления, командиром (начальником) воинской части, начальником органа военной полиции, начальником гарнизона, иным лицом, постоянно, временно или по специальному полномочию выступающим от имени Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная, правоохранительная служба (для участника СВО, члена семьи участника СВО).
Предоставление путевки осуществляется администрацией города только при условии, что ребенок обучается в школе или посещает дошкольное образовательное учреждение городского округа город Дзержинск. Заявления удовлетворяются в порядке очередности при наличии свободных мест в лагере в рамках муниципального задания.
Дополнительную консультацию можно получить у специалистов сектора отдыха и оздоровления детей департамента образования по телефону: