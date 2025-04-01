В Минэкологии РТ рассказали, куда сообщать о свалках

«В ходе санитарно-экологического двухмесячника особое внимание будет уделено обращениям граждан, которые сообщают нам о свалках по различным каналам связи. Кроме того, в муниципалитетах созданы специальные штабы, которые помогают выявлять нарушителей и своевременно предпринимать соответствующие меры», — сказал он.