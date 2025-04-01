Свердловские родители установили рекорд по записи детей в первый класс

Наибольшее количество заявок было обработано в первые два часа в Екатеринбурге — более 16 тыс. заявлений. Отмечается, что из общего количества 6% заявлений оказались повторными, то есть родители по несколько раз отправляли анкету на одного и того же ребенка. В целом, по оценке министерства образования области, в этом году в первые классы будет зачислено около 55 тыс. детей.