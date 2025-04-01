Свердловские родители установили рекорд по записи детей в первый класс

В Свердловской области установлен рекорд по записи детей в первый класс через портал «Госуслуги» — зафиксировано поступление 50 заявлений в секунду. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
«Более 30 тыс. электронных заявлений в первые классы свердловских школ, по данным на 08:00 1 апреля, было подано в муниципалитетах области. Средняя скорость обработки заявок составила 50 заявлений в секунду. В пиковые моменты — до 75 заявлений в секунду», — говорится в сообщении.
Наибольшее количество заявок было обработано в первые два часа в Екатеринбурге — более 16 тыс. заявлений. Отмечается, что из общего количества 6% заявлений оказались повторными, то есть родители по несколько раз отправляли анкету на одного и того же ребенка. В целом, по оценке министерства образования области, в этом году в первые классы будет зачислено около 55 тыс. детей.
Добавим, что заявление от родителей принимают и в МФЦ, и в самих школах по графику работы приемных комиссий. Екатеринбуржцы могут также заранее подготовить черновик заявления на «Госуслугах». Родители должны заполнить черновик заявления, и в день старта приемной кампании останется только нажать кнопку «Отправить».
После формирования черновика заявления на сайте появится таймер обратного отсчета. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта приемной кампании «Госуслуги» пришлют дополнительное напоминание.