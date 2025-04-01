Все омские кладбища к Радонице обработают от клещей

Первый этап акарицидной обработки завершится до 25 апреля. Повторные обработки запланированы на июнь, июль и сентябрь. В мэрии подчеркнули, что информация о проведенных обработках будет доступна посетителям на специальных стендах, установленных на каждом муниципальном кладбище. Всего предстоит обработать от клещей 1 645 000 квадратных метров территории.