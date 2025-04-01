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Все омские кладбища к Радонице обработают от клещей

Специалисты обработают места поминовения усопших до 25 апреля.
Источник: Комсомольская правда

В преддверии Радоницы на омских кладбищах проведут масштабную обработку территории от клещей.

Первый этап акарицидной обработки завершится до 25 апреля. Повторные обработки запланированы на июнь, июль и сентябрь. В мэрии подчеркнули, что информация о проведенных обработках будет доступна посетителям на специальных стендах, установленных на каждом муниципальном кладбище. Всего предстоит обработать от клещей 1 645 000 квадратных метров территории.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют собладать меры предосторожности при посещении лесных и парковых зон. Сезон клещей уже начался. Лучше носить одежду светлых тонов, заправляя брюки в сапоги и рубашку в брюки. Голову следует защищать капюшоном или заправлять волосы под шапку или кепку.

Важно помнить, что клещи ползут вверх по одежде. Поэтому регулярный само- и взаимоосмотр каждые 15 минут существенно снизит риск укуса. Использование специальных акарицидных и репеллентных средств, а также защитной одежды, поможет снизить риск укуса кровососущими насекомыми.