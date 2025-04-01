С 1 апреля из аэропорта Перми запустят прямые рейсы в Минск

Напомним, ранее авиакомпания «Икар» стала победителем по итогам отбора авиаперевозчика по маршруту Пермь — Минск — Пермь. Планируется, что всего будет реализовано 60 парных рейсов. Размер субсидии на 2025 год составляет 64,4 миллиона рублей. Отмечается, что прямое авиасообщение между Пермью и Минском обеспечит удобные поездки для жителей региона, способствуя развитию исторических, культурных и деловых связей между Россией и Беларусью.