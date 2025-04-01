С 1 апреля из аэропорта Перми запустят прямые рейсы в Минск. Выполнять перелеты по данному направлению будет авиакомпания «Икар». Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края.
Полеты из краевой столицы в Минск будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и субботам. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Embraer-190. Вместимость борта составляет 110 мест. Время в пути составит 2 часа 55 минут. Полетная программа продлится до конца октября 2025 года.
Напомним, ранее авиакомпания «Икар» стала победителем по итогам отбора авиаперевозчика по маршруту Пермь — Минск — Пермь. Планируется, что всего будет реализовано 60 парных рейсов. Размер субсидии на 2025 год составляет 64,4 миллиона рублей. Отмечается, что прямое авиасообщение между Пермью и Минском обеспечит удобные поездки для жителей региона, способствуя развитию исторических, культурных и деловых связей между Россией и Беларусью.