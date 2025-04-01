Жителей Татарстана призвали готовиться к похолоданию в апреле. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра республики.
По словам специалистов, в апреле могут вернуться холода. Первая затяжная волна похолодания достигла центра России. Еще одна может прорваться в регион в конце текущего месяца.
Как пояснили татарстанцам, эти периоды будут компенсироваться довольно мощными потеплениями. В связи с этим средняя температура воздуха окажется в рамках климатической нормы.
Во вторник, 1 апреля, днем температура воздуха прогреется до +17 градусов. Порывы восточного ветра местами достигнут 13 метров в секунду.
Напомним, Татарстанцев в конце апреля 2025 года ждет трехдневная рабочая неделя. Все дело в майских праздниках.