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Жителей Татарстана призвали готовиться к похолоданию в апреле

Эти периоды будут компенсироваться довольно мощными потеплениями.

Сейчас в Ричмонде: +14° 6 м/с 88% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

Жителей Татарстана призвали готовиться к похолоданию в апреле. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра республики.

По словам специалистов, в апреле могут вернуться холода. Первая затяжная волна похолодания достигла центра России. Еще одна может прорваться в регион в конце текущего месяца.

Как пояснили татарстанцам, эти периоды будут компенсироваться довольно мощными потеплениями. В связи с этим средняя температура воздуха окажется в рамках климатической нормы.

Во вторник, 1 апреля, днем температура воздуха прогреется до +17 градусов. Порывы восточного ветра местами достигнут 13 метров в секунду.

Напомним, Татарстанцев в конце апреля 2025 года ждет трехдневная рабочая неделя. Все дело в майских праздниках.