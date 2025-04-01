МАРТ обнаружил завышение цен на лекарства, проверив 50 аптек в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Сообщается, что специалисты ведомства провели мониторинг более 50 аптек по вопросам соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании в момент формирования и применения розничных цен на лекарства.
В момент проверки внимание обращали на соблюдение перечней лекарственных препаратов, которые обязательны для наличия в аптеках. Также специалисты МАРТ обращали внимание на приоритетную выкладку товаров как на полках, так в прикассовой зоне аптек.
В пресс-службе уточнили, что было установлено четыре факта повышения предельных розничных цен на лекарства. Отмечается, что в отношении данных аптек проводится подготовку к началу административного процесса.
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