С 1 апреля подорожает проезд на 36 омских автобусных маршрутах

С 1 апреля 2025 года изменится стоимость проезда на 36 автобусных маршрутах Омска и Омской области. Об этом предупредило ГУП «Омскоблавтотранс». Изменения коснутся как городских, так и пригородных маршрутов.
Увеличение стоимости коснется маршрутов, которые курсируют до пригородов. В частности, платить нужно больше на таких маршрутах, как №№ 136, 330, 337, 324, 328, 342, 102, 116, 123, 128, 138, 126, 132, 154, 332, 333, 355, 356, 204, 1038, 1071, 1088, 1091, 1096, 1101, 1103, 1118, 1121, 1122, 1140, 1157, 1320, 1340, 197, 343, 1053.
В сообщении «Омскоблавтотранса» приведены примеры новых цен. Так, проезд на маршруте № 136 «Омск (21-я Амурская) — Ракитинка (п. Хвойный)» составит от 40 до 110 рублей в зависимости от пункта назначения. На маршруте № 330 «21-я Амурская — Андреевка» проезд будет стоить 40 рублей в черте города и 80 рублей до Андреевки.
Более дальние маршруты, такие как № 1340 «Колосовка — Омск» (678 рублей) и № 1122 «Омск — Муромцево» (657 рублей), также существенно подорожают. Полный список изменений цен на всех 36 маршрутах можно уточнить у перевозчика.
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