С 1 апреля подорожает проезд на 36 омских автобусных маршрутах

В сообщении «Омскоблавтотранса» приведены примеры новых цен. Так, проезд на маршруте № 136 «Омск (21-я Амурская) — Ракитинка (п. Хвойный)» составит от 40 до 110 рублей в зависимости от пункта назначения. На маршруте № 330 «21-я Амурская — Андреевка» проезд будет стоить 40 рублей в черте города и 80 рублей до Андреевки.