Большие очереди из фур образовались на всех направлениях на границе с ЕС

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Более 2120 большегрузов и 400 легковых автомобилей ожидают выезда из Беларуси в соседние страны Европейского союза, следует из данных белорусского Госпогранкомитета.
Самые большие очереди из фур фиксируются на границе Беларуси с Литвой, где в пункте пропуска «Каменный Лог» сейчас находится 570 большегрузов, а в ПП «Бенякони» немного меньше — 420.
В пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе в очереди насчитывается 730 единиц грузового транспорта.
На латвийском направлении 400 большегрузов ожидают возможности выехать из Беларуси на территорию Латвии через погранпереход «Григоровщина».
Что касается ситуации с легковым транспортом, то его скопление наблюдаются лишь в одном пункте пропуска — «Брест» на границе Беларуси с Польшей. В настоящее время там находится 400 легковушек.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.