В Новосибирске разработали систему выявления дорожных дефектов с помощью ИИ

НОВОСИБИРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Систему для оперативного выявления и фиксации дефектов на дорогах на основе искусственного интеллекта для управления дорожным движением разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Система основана на компьютерном зрении и способна определять различные дефекты, такие как ямы, повреждения дорожных знаков и светофоров, выделяя их на видеопотоке», — цитирует пресс-служба руководителя проекта, ассистента кафедры автоматизированных систем управления НГТУ Егора Антонянца.
В рамках реализации проекта разработчики отобрали данные из более чем 6 тыс. фотографий, на которых изображены дорожные ямы, неработающие светофоры, стершаяся «зебра», дерево, загораживающее дорожный знак. Команда проекта обучила нейросеть обнаруживать такие дефекты.
Разработка может использоваться в сфере городского благоустройства для актуализации состояния инфраструктуры. Система будет полезна для водителей, дорожных служб, государственных учреждений.
«Сейчас мы находимся на стадии постоянного тестирования и улучшения распознавания дефектов нейронной сетью в записанном видеопотоке. В будущем планируем добавить возможность работы с интерфейсом и подключением активного видеопотока с видеокамеры», — добавил один из главных разработчиков проекта Руслан Гаврилов.
В перспективе программный продукт можно будет установить на городской транспорт для фиксации дефектов и последующей передачи полученных данных в муниципалитет. Прототип будет готов уже к сентябрю, а полную версию разработчики планируют презентовать в декабре 2025 года.