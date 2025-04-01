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Клены и вязы вырубят возле Советской площади в Воронеже

Деревья находятся в аварийном состоянии. Экологи уже выдали порубочный билет.

В управе Центрального района рассказали, что старовозрастные и аварийные деревья ликвидируют возле дома № 36 по улице 25 Октября. Точное число насаждений, подлежащих вырубке, чиновники не назвали. Удалением деревьев будет заниматься районный комбинат благоустройства.

В управе отметили, что предполагается вырубка ясенелистных кленов и вызов. В середине марта наш портал сообщал о несанкционированной вырубке деревьев в дендрарии под Воронежем. Было уничтожено порядка 70 насаждений. Происшествием уже занимаются экологи правоохранители.