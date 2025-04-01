Клены и вязы вырубят возле Советской площади в Воронеже

В управе Центрального района рассказали, что старовозрастные и аварийные деревья ликвидируют возле дома № 36 по улице 25 Октября. Точное число насаждений, подлежащих вырубке, чиновники не назвали. Удалением деревьев будет заниматься районный комбинат благоустройства.
В управе отметили, что предполагается вырубка ясенелистных кленов и вызов. В середине марта наш портал сообщал о несанкционированной вырубке деревьев в дендрарии под Воронежем. Было уничтожено порядка 70 насаждений. Происшествием уже занимаются экологи правоохранители.