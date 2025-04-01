Омские спасатели выдвинулись в Усть-Ишимский район для борьбы с паводком

«Основные задачи группы — это помощь населению, сбор заявок по эвакуации крупногабаритных вещей в пункты хранения и размещения. В составе АМГ плавающий гусеничный транспортер, который может применяться, в том числе, для эвакуации крупного рогатого скота, личных вещей граждан, для доставки продуктов питания и медикаментов», — сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Омской области Роман Никандров.