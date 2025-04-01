Омские спасатели выдвинулись в Усть-Ишимский район для борьбы с паводком

В начале апреля-2025 паводковая обстановка в Омской области остается стабильной. Несмотря на это, уже сейчас сотрудники МЧС отправились в потенциально проблемный район региона — Усть-Ишимский. Заблаговременное прибытие туда спасателей позволит им быстро справиться со стихией в случае ухудшения ситуации.
«Основные задачи группы — это помощь населению, сбор заявок по эвакуации крупногабаритных вещей в пункты хранения и размещения. В составе АМГ плавающий гусеничный транспортер, который может применяться, в том числе, для эвакуации крупного рогатого скота, личных вещей граждан, для доставки продуктов питания и медикаментов», — сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Омской области Роман Никандров.
ГУ МЧС России по Омской области.
В Усть-Ишимском районе будут работать специалисты аэромобильной группировки управления МЧС региона. В ее составе — 25 сотрудников. Они используют семь единиц техники.
В ведомстве добавили, что сейчас уровень воды в реках региона не достигает критических отметок. Возможную угрозу продолжают отслеживать в Центре управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС.