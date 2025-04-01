Массовые скопления змей наблюдают в Петербурге

«Сейчас после зимней спячки вылезло много гадюк. Они греются на солнышке. При опасности стараются уйти, но если ситуация безвыходная, будут нападать. Пожалуйста, не создавайте им таких ситуаций. И гуляя с собаками, держите их на поводке. Детей тоже предупреждайте, что по обочинам могут загорать гадюки — ядовитые змеи», — советуют натуралисты.