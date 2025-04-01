«Диктант Победы» [в РФ] напишут более чем на 30 тыс. площадок. Мы ставили себе задачу, что в год 80-летия Победы количество площадок «Диктанта Победы» будет не меньше, чем в прошлом году. До диктанта еще четыре недели, а оно уже превысило цифры 2024 года на несколько тысяч", — сообщил Сидякин, слова которого приводит пресс-служба единороссов.