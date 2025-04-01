Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Диктант Победы» в РФ напишут более чем на 30 тыс. площадок

Мероприятие пройдет 25 апреля.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» в РФ пройдет на более чем 30 тыс. площадок. Как сообщил координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память», глава центрисполкома ЕР Александр Сидякин, количество зарегистрированных площадок превысило показатели прошлого года.

«Диктант Победы» в 2025 году пройдет 25 апреля. Как ранее сообщал Сидякин, площадки для участия в диктанте также планируется открыть в 80 странах.

«Диктант Победы» [в РФ] напишут более чем на 30 тыс. площадок. Мы ставили себе задачу, что в год 80-летия Победы количество площадок «Диктанта Победы» будет не меньше, чем в прошлом году. До диктанта еще четыре недели, а оно уже превысило цифры 2024 года на несколько тысяч", — сообщил Сидякин, слова которого приводит пресс-служба единороссов.

Как рассказали в партии, среди уникальных мест, где будут писать «Диктант Победы»: музеи-заповедники «Рязанский Кремль» и «Изборск» в Псковской области, ангар с истребителями в Самарском государственном университете, кинокомплекс «Военфильм-Медынь».