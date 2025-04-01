Российский космонавт, находящийся на МКС, пошутил над плоскоземельщиками

«1 апреля — День смеха. Пожалуй, лучший повод подшутить над адептами теории плоской Земли! В этот раз со мной полетела “просвещаться” модель Земли Древней Руси — три кита на которых находится плоский диск (блин) Земли», — написал космонавт в своём Telegram-канале.