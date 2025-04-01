С 8 апреля в Башкирии начнется «диспансеризация» пчел.

Сначала передвижная лаборатория будет работать на территории ветеринарной станции Бурзянского района, где будет принимать материалы от пчеловодов Бурзянского, Абзелиловского, Белорецкого и Баймакского районов. 9 апреля мобильная лаборатория переедет на территорию ветстанции Кугарчинский район, 11 апреля — в Альшеевский район, 15 апреля — в Нуримановский, 17 апреля — в Мишкинский, 18 апреля — в Бураевский и 22 апреля — в Салаватский районы. Пчеловоды соседних с этими районами муниципалитетов также могут рассчитывать на бесплатное обслуживание.