КФУ проведет единый день открытых дверей 12 апреля

«Первый блок — это открытый диалог с директором. Следующий трек — это научно-популярные лекции, их прочитают ученые институтов, которые в дальнейшем также будут проводить для ребят занятия. На студенческой “болталке” яркие студенты и активисты вуза расскажут про то, что у каждого из них есть свой путь, который включает не только основную учебу, но и возможности, которые активно используются: гранты, стипендии, различные проекты. К слову, для этого в нашем университете есть все необходимое», — заметила руководитель Центра рекламы и развития бренда Департамента по информполитике КФУ Регина Нигматуллина.