Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал о своей госпитализации

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Внук лидера КПРФ и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал РИА Новости, что его планово госпитализировали на обследование.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что депутата Мосгордумы госпитализировали из-за проблем с почками, он пожаловался на резкую боль в выходные.
«Да ничего серьёзного, плановая госпитализация, связанная с обследованием. Спасибо за беспокойство, завтра буду на работе», — прокомментировал агентству Леонид Зюганов распространившиеся сообщения о якобы ухудшении его здоровья.