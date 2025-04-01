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Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал о своей госпитализации

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов объяснил госпитализацию плановым обследованием.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Внук лидера КПРФ и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал РИА Новости, что его планово госпитализировали на обследование.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что депутата Мосгордумы госпитализировали из-за проблем с почками, он пожаловался на резкую боль в выходные.

«Да ничего серьёзного, плановая госпитализация, связанная с обследованием. Спасибо за беспокойство, завтра буду на работе», — прокомментировал агентству Леонид Зюганов распространившиеся сообщения о якобы ухудшении его здоровья.