В Башкирии начало действовать ограничение по весу грузовиков.

С 1 апреля, согласно постановлению правительства, в Башкирии начинает действовать ограничение по весу транспортных средств. Это ежегодное мероприятие, призванное уберечь дороги от сильных нагрузок в период весенней распутицы.
Допустимая нагрузка на ось грузовика для проезда по автотрассам в апреле — 6 тонн, напомнили в минтрансе РБ.
Владельцы транспорта с неделимым грузом должны получить разрешение на официальном сайте Росдормониторинга. Средства за разрешение направляются в Дорожный фонд Республики Башкортостан.
В республике на дорогах работают 8 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Также контроль за соблюдением ограничений возлагается на Ространснадзор и Центр организации дорожного движения. Размер штрафов зависит от размеров превышения веса.