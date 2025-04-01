Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии начало действовать ограничение по весу грузовиков

В Башкирии начало действовать ограничение по весу грузовиков.

Источник: минтранс РБ

С 1 апреля, согласно постановлению правительства, в Башкирии начинает действовать ограничение по весу транспортных средств. Это ежегодное мероприятие, призванное уберечь дороги от сильных нагрузок в период весенней распутицы.

Допустимая нагрузка на ось грузовика для проезда по автотрассам в апреле — 6 тонн, напомнили в минтрансе РБ.

Владельцы транспорта с неделимым грузом должны получить разрешение на официальном сайте Росдормониторинга. Средства за разрешение направляются в Дорожный фонд Республики Башкортостан.

В республике на дорогах работают 8 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Также контроль за соблюдением ограничений возлагается на Ространснадзор и Центр организации дорожного движения. Размер штрафов зависит от размеров превышения веса.