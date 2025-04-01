Волгоградцы ночевали у школы Пахмутовой, чтобы записать детей в 1 класс

В Дзержинском районе Волгограда необычная картина: десятки родителей уже несколько суток занимают очередь у школы имени Пахмутовой, чтобы записать детей в первый класс. Накануне некоторые приехали с ночёвкой — с раскладушками и термосами, другие дежурят в машинах, готовые в любой момент занять место в строящейся очереди.