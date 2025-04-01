Волгоградцы ночевали у школы Пахмутовой, чтобы записать детей в 1 класс

В Дзержинском районе Волгограда необычная картина: десятки родителей уже несколько суток занимают очередь у школы имени Пахмутовой, чтобы записать детей в первый класс. Накануне некоторые приехали с ночёвкой — с раскладушками и термосами, другие дежурят в машинах, готовые в любой момент занять место в строящейся очереди.
Причиной такого ажиотажа стала репутация учебного заведения. Родители отмечают современную материально-техническую базу, разнообразие кружков и секций, а также ответственное руководство. «Хотим, чтобы ребёнок учился в хорошей атмосфере с первого класса», — поясняют они в социальных сетях и пабликах.
Несмотря на возможность подачи заявления через портал «Госуслуги», многие волгоградцы предпочли личное присутствие: «Вдруг электронная заявка потеряется? Лучше перестраховаться».
В администрации школы ситуацию прокомментировали: зачисление будет проводиться строго по регламенту. С 1 апреля по 30 июня принимаются документы детей, проживающих на закреплённой территории, а также льготных категорий. С 6 июля начнётся приём для всех остальных.
Волгоградцы пишут в пабликах, что сегодня утром после информации о ночных дежурствах руководство учебного заведения вышло к собравшимся, чтобы разъяснить процедуру зачисления.
Все дети, имеющие право по прописке, будут зачислены в обязательном порядке.