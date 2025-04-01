Найдены гены для повышения стрессоустойчивости сортов сои

ТОМСК, 1 апреля. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) нашли гены сои, которые отвечают за устойчивость одновременно к двум видам стресса. Исследователи изучали устойчивость растений к засухе, жаре и недостатку воды, анализ поможет выбрать гены для редактирования генома сои, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
В министерстве отметили, что за устойчивость к стрессу у сои отвечают гены, которые управляют молекулярными процессами в клетках. Если вычислить эти гены, то с помощью модификации, генной инженерии и маркерной селекции можно вырастить сорт, который будет менее зависим от окружающих условий.
«Наше исследование — первый метаанализ в этой сфере, который помог нам объединить данные предыдущих исследований и не только подтвердить выводы других ученых, но и найти новые гены, отвечающие за стрессоустойчивость. Ранее эти гены считались нехарактерными для участия в процессах реакции на засуху, нехватку воды или жару», — рассказал выпускник программы «Биоинформатика» ПИШ «Агробиотек» и Высшей инженерной школы агротехнологий ТГУ Мохаммад Шафик.
Климатические изменения влияют на урожайность сои: повышение температуры на 1 градус Цельсия приводит к снижению урожайности в среднем на 17%. Наиболее актуальными факторами для потери урожая могут стать температура выше 35 градусов Цельсия, длительная засуха и регулярная нехватка воды. При таком стрессе у растения разрушаются клетки, снижается скорость роста и не развиваются семена.
«Необходимость подробно изучать именно сою состоит в ее повсеместном использовании: в качестве богатой белком кормовой культуры и для производства пищевых продуктов. В 2025 году в мире было произведено более 395 млн тонн соевых бобов, что на 16% больше объема производства всей мировой мясной продукции в 2022 году», — отмечается в сообщении.
Исследование проводилось в Томском государственном университете совместно с СФНЦА РАН (Новосибирск), Университетом правительственного колледжа Фейсалабада (Пакистан) и Сельскохозяйственным университетом Шаньси (Тайгу, Китай). Результаты исследования опубликованы в журнале Plant Biotechnology Reports (Q3).
О ПИШ «Агробиотек».
ПИШ «Агробиотек» — это национальный научно-образовательный центр компетенций мирового уровня в области агро-, био-, экотехнологий при ТГУ. ПИШ создана в партнерстве с агрохолдингом «Сибагро» и другими высокотехнологичными компаниями и научно-образовательными организациями. Основные направления деятельности школы — фронтирные задачи агробиотехнологии, технологии повышения продуктивности агропроизводств, разработка питания будущего, улучшение пород и сортов, глубокая переработка продукции и отходов, внедрение технологий ИИ и цифровых технологий.
Федеральный проект «Передовые инженерные школы» входит в список 42 стратегических инициатив правительства РФ. В ходе его реализации в стране будет создано 30 передовых школ. Их задача — решать передовые инженерные задачи вместе с индустриальными партнерами и готовить кадры для высокопроизводительных секторов экономики страны.