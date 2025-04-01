Найдены гены для повышения стрессоустойчивости сортов сои

«Наше исследование — первый метаанализ в этой сфере, который помог нам объединить данные предыдущих исследований и не только подтвердить выводы других ученых, но и найти новые гены, отвечающие за стрессоустойчивость. Ранее эти гены считались нехарактерными для участия в процессах реакции на засуху, нехватку воды или жару», — рассказал выпускник программы «Биоинформатика» ПИШ «Агробиотек» и Высшей инженерной школы агротехнологий ТГУ Мохаммад Шафик.