Нижегородцев ждут на субботниках в городских парках

Местами сбора и выдачи инвентаря на территории первого и второго парковых озер (Земснаряд-1 и Земснаряд-2) станут павильоны спасателей. В парках Автозаводский, Станкозавода, «Дубки» и имени Я. М. Свердлова все необходимое для уборки можно будет получить у сцены, а в парке «Светлоярский» — у центрального входа. На Щёлоковском хуторе точкой сбора станет офис нагорного управления дирекции парков и скверов (на парковке у второго озера).