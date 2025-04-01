Нижегородцев ждут на субботниках в городских парках

Все желающие могут принять участие в уборке территорий муниципальных парков в общегородской субботник 5 апреля с 10:00 до 12:0, сообщили в дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода.
Местами сбора и выдачи инвентаря на территории первого и второго парковых озер (Земснаряд-1 и Земснаряд-2) станут павильоны спасателей. В парках Автозаводский, Станкозавода, «Дубки» и имени Я. М. Свердлова все необходимое для уборки можно будет получить у сцены, а в парке «Светлоярский» — у центрального входа. На Щёлоковском хуторе точкой сбора станет офис нагорного управления дирекции парков и скверов (на парковке у второго озера).
«Будем ждать всех активных и неравнодушных жителей города», — заявили в дирекции парков и скверов.
Напомним, что противоклещевая обработка в парках Нижнего Новгорода проходит с 31 марта по 4 апреля.