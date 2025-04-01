На Кубани ветеранам присвоят звания почетных граждан до конца апреля

Медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне учредили в сентябре 2024 года Указом Президента РФ. В феврале 2025 года на Кубани ими наградили участников войны, жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.