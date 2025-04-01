На Кубани ветеранам присвоят звания почетных граждан до конца апреля

На Кубани участникам Великой Отечественной войны присвоят звания почетных граждан до конца апреля. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.
В настоящее время в Краснодарском крае проживают 248 участников Великой Отечественной войны. Из них 164 ветерана стали почетными гражданами муниципалитетов.
Кроме того, к 80-летию Великой Победы ветеранам вручают юбилейные награды. Уже вручены 7340 юбилейных медалей.
«Награды получили участники войны, приравненные к ним, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей. Безмерно благодарны каждому, кто 80 лет назад делал все, чтобы 9 мая прозвучало долгожданное “Победа”», — сказал Вениамин Кондратьев.
Напомним, звание почетного гражданина субъекта РФ решили присваивать ветеранам после заседания Российского организационного комитета «Победа». Его провели 15 января 2025 года.
Медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне учредили в сентябре 2024 года Указом Президента РФ. В феврале 2025 года на Кубани ими наградили участников войны, жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.