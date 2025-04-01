В Крыму больше 232 километров побережья очистили от мазута

По состоянию на вторник, 1 апреля, более 232,1 километра берега очистили от мазута в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Крыму обследуют 525,4 километра побережья. В республике очистили более 232,1 километра берега.
«Всего собрано свыше 796 тонн загрязненного песка и грунта», — говорится в сообщении.
В Севастополе обследуют 165 километров берега. Всего в городе-герое собрали и вывезли 842,4 тонны песка и грунта, загрязненного мазутом. Водолазы МЧС обследуют акваторию и прибрежную зону в Севастополе. У побережья Орловки следов мазута не обнаружили. Всего с начала работ водолазы обследовали более 3 тысяч квадратных метров подводного грунта.