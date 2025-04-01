В Крыму больше 232 километров побережья очистили от мазута

В Севастополе обследуют 165 километров берега. Всего в городе-герое собрали и вывезли 842,4 тонны песка и грунта, загрязненного мазутом. Водолазы МЧС обследуют акваторию и прибрежную зону в Севастополе. У побережья Орловки следов мазута не обнаружили. Всего с начала работ водолазы обследовали более 3 тысяч квадратных метров подводного грунта.