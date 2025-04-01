20 сотрудников ушло за три года: ученики школы во Владивостоке требуют проверить профпригодность директора

В telegram-чат главы города обратился ученик одного из десятых классов МБОУ СОШ № 73. По словам юноши, за три года при новом руководстве из школы ушло около 20 учителей, но многие готовы вернуться, если сменится директор. Только за текущий учебный год уволились семь педагогов, многие из которых были любимы учениками. В одном из седьмых классов за этот год уже третий классный руководитель, так как предыдущие двое покинули школу. Новую директрису не выдержал даже охранник, «проработавший с открытия школы более 30 лет».
И ученики, и сотрудники школы страдают от «ежедневных нервных срывов» директрисы, которая отказывается вникать в какие-либо проблемы школы и выгоняет всех просителей из кабинета, отказывается разговаривать и с родителями. (На местном родительском форуме, например, представители учеников говорили о невозможности связаться с директрисой после группового избиения семиклассника около территории школы в апреле 2021 года; только после общественного резонанса было проведено родительское собрание по этому поводу).
Отношение директрисы к учителям и ученикам школьник называет «вечным унижением». Юноша поинтересовался в чате мэра, каким образом следует составить коллективную жалобу на руководительницу МБОУ СОШ № 73, от лица МЦУ Владивостока ему ответили, что обращение направлено специалистам управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока для проверки. Также ему предложили продублировать обращение в интернет-приёмную управления.