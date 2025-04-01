20 сотрудников ушло за три года: ученики школы во Владивостоке требуют проверить профпригодность директора

В telegram-чат главы города обратился ученик одного из десятых классов МБОУ СОШ № 73. По словам юноши, за три года при новом руководстве из школы ушло около 20 учителей, но многие готовы вернуться, если сменится директор. Только за текущий учебный год уволились семь педагогов, многие из которых были любимы учениками. В одном из седьмых классов за этот год уже третий классный руководитель, так как предыдущие двое покинули школу. Новую директрису не выдержал даже охранник, «проработавший с открытия школы более 30 лет».