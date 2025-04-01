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Молодой мотоциклист травмировался в аварии с японской иномаркой в Уфе

В Уфе в ДТП с Nissan Qashqai пострадал 18-летний мотоциклист.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 31 марта, в Уфе произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Базита Бикбая. 30-летний мужчина за рулем Nissan Qashqai во врем поворота во двор не уступил дорогу движущемуся навстречу мотоциклу Bajaj Pulsar. 18-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи его отпустили домой.

Сотрудники ГАИ начали разбирательство по факту происшествия.

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