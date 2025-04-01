Власти Минска отреагировали на уложенный дорожниками асфальт вокруг автомобиля. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В администрации Фрунзенского района подчеркнули, что у дорожников изначально на пути было две машины. Так, владелец одной из них перегнал ее, а владельца второй не смогли найти. В ведомстве отметили, что автомобиль в любом случае нужно убрать перед тем, как приступать к работам, касающимся укладки второго асфальта. Однако пока неизвестно, уберет автомобиль владелец или специальная служба.
Тем временем Минтранс заявил о строительстве дорог по новым технологиям в Беларуси.
Кстати, глава Госавтоинспекции высказался о случаях погони со стрельбой: «Белорусы поддерживают данную меру особенно в отношении нетрезвых водителей».
А еще мама пропавшего под Барановичами десятилетнего мальчика раскрыла подробности его исчезновения: «Повернул в другую сторону, упал в яму, переночевал в поле, звал на помощь».