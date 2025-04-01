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Власти Минска отреагировали на уложенный дорожниками асфальт вокруг автомобиля

Власти Минска прокомментировали ситуацию с уложенным асфальтом вокруг авто на улице Маршала Лосика.

Источник: Комсомольская правда

Власти Минска отреагировали на уложенный дорожниками асфальт вокруг автомобиля. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что сотрудники предприятия «“Трест № 15 “Спецстрой” уложили асфальт вокруг припаркованного автомобиля Renault на улице Маршала Лосика. Видео с указанным фактом распространяется в сети.

В администрации Фрунзенского района подчеркнули, что у дорожников изначально на пути было две машины. Так, владелец одной из них перегнал ее, а владельца второй не смогли найти. В ведомстве отметили, что автомобиль в любом случае нужно убрать перед тем, как приступать к работам, касающимся укладки второго асфальта. Однако пока неизвестно, уберет автомобиль владелец или специальная служба.

Тем временем Минтранс заявил о строительстве дорог по новым технологиям в Беларуси.

Кстати, глава Госавтоинспекции высказался о случаях погони со стрельбой: «Белорусы поддерживают данную меру особенно в отношении нетрезвых водителей».

А еще мама пропавшего под Барановичами десятилетнего мальчика раскрыла подробности его исчезновения: «Повернул в другую сторону, упал в яму, переночевал в поле, звал на помощь».