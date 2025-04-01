Власти Минска отреагировали на уложенный дорожниками асфальт вокруг автомобиля

В администрации Фрунзенского района подчеркнули, что у дорожников изначально на пути было две машины. Так, владелец одной из них перегнал ее, а владельца второй не смогли найти. В ведомстве отметили, что автомобиль в любом случае нужно убрать перед тем, как приступать к работам, касающимся укладки второго асфальта. Однако пока неизвестно, уберет автомобиль владелец или специальная служба.