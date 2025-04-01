Минобразования озвучило новшества приема в первый класс в Беларуси

Каржова добавила, что после этого проводится анализ наполняемости школ. В том случае, если две школы находятся рядом друг от друга, одна переполнена, работают две смены, а другая недотягивает. Она заметила, что следует сделать все равномерно и сделать именно в помощь родителям.