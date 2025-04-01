Минобразования озвучило новшества приема в первый класс в Беларуси. Подробности в эфире телеканала СТВ рассказала начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.
Специалист заметила, что следует посмотреть, какая школа находится рядом с домом и именно в ней ребенку будет лучше всего.
— А если ответить на ваш вопрос, который вы задали, нормативная база по приему в первый класс в Министерстве образования готова, и она недвижима, — заметил Каржова.
Она акцентировала внимание на том, что в 2025 году было принято решение сделать шаг навстречу родителям, чтобы данный механизм приема документов в первые классы сделать более прозрачным, открытым, понятным для них.
— За каждым учреждением образования закрепляется микрорайон. Дети, которые проживают в этом микрорайоне, в первую очередь зачисляются в учреждение образования. Что мы сделали?
Представитель Минобразования пояснила, что до 1 апреля 2025 года каждый учредитель должен пересмотреть микрорайон своего учреждения образования.
— За счет чего может измениться микрорайон? Построили новую школу. За ней нужно закрепить дома? Нужно закрепить дома. Построили новые дома. Их нужно закрепить за какой-то школой? Их нужно закрепить за какой-то школой, — пояснила специалист.
Каржова добавила, что после этого проводится анализ наполняемости школ. В том случае, если две школы находятся рядом друг от друга, одна переполнена, работают две смены, а другая недотягивает. Она заметила, что следует сделать все равномерно и сделать именно в помощь родителям.
По ее словам, 5 апреля информация о закрепленных микрорайонах должна быть опубликована на сайте учреждений образования, а с 10 апреля на сайте каждой школы должна появиться вкладка «Прием в первый класс». В указанной вкладке будет содержаться основная информация, которая касается того, какие документы необходимо принести, в какие сроки их следует принести.
— Мы сказали, что в учреждении образования должна работать горячая линия, чтобы родители могли позвонить и задать вопрос, что мне делать дальше, мне непонятно. Мы сказали, что в каждом учреждении образования должна быть создана комиссия. Комиссия по приему документов, — акцентировала внимание представитель Министерства образования Беларуси.
Она отметила, что указанная комиссия должна работать в удобное для родителей время: м в первой половине дня, и во второй. Вместе с тем на сайте школы должны содержаться информация о прозрачности.
— Сколько мы должны принять в первые классы детей? Сколько уже на данный момент подано документов от тех, кто проживает в микрорайоне, которых возьмут в обязательном порядке, сколько подано заявлений на свободные места.
Указанная информация, пояснила Каржова, должна будет обновляться каждый день после приема работы комиссии в первой половине дня и во второй половине.
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