Знаки препинания сильно влияют на способность ИИ отвечать на запросы

Используя данный инструмент, Разжигаев и его коллеги впервые изучили, как на работу ИИ влияют мало значащие для человека элементы запроса на английском языке, в том числе знаки препинания, артикли и разные служебные части речи. Эти расчеты показали, что больше всего информации о контексте содержится именно в данных элементах текста, а не в существительных, что побудило ученых изучить, как на качество работы ИИ повлияет удаление всех знаков препинания и служебных частей речи.