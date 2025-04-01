Согласно статье, Сан-Серифф занимал территорию всего 9724 квадратных метра, а его население составляло около двух тысяч человек, среди которых преобладали выходцы из Европы. Официальным языком острова был английский, что делало его особенно привлекательным для британцев. Однако при этом никто из них ранее не слышал о существовании этого места.