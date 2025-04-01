Растущие спагетти и история праздника: самые крупные розыгрыши

Пожалуй, самым популярным первоапрельским розыгрышем стала фраза «У тебя спина белая». Однако в этот день друг над другом шутят не только друзья и коллеги, но и крупные компании. Рассказываем о пяти масштабных первоапрельских розыгрышах.
История праздника
До сих пор ученые не могут точно определить, когда появился День смеха. В 1983 году одно из ведущих мировых информационных агентств Associated Press опубликовало неожиданную версию истории этого дня.
Согласно сведениям, корни праздника уходят во времена Римской империи. Эту гипотезу озвучил историк из Бостонского университета США Джозеф Боскин. Он утверждал, что традиция Дня дурака зародилась при правлении императора Константина. По легенде, придворные шуты заявили, что могли бы управлять государством не хуже самого государя.
В ответ на такую смелость Константин, не теряя чувства юмора, решил на один день передать власть шуту по имени Кугель. Воспользовавшись моментом, временный император издал указ, предписывающий всем гражданам страны 1 апреля веселиться и разыгрывать друг друга. Так и зародился этот веселый обычай.
История Боскина быстро разлетелась по страницам газет, но спустя несколько недель Associated Press выяснило, что профессор просто пошутил: рассказ оказался первоапрельской выдумкой.
Чудо-остров
Британская газета The Guardian известна розыгрышами читателей. Одной из самых удачных первоапрельских мистификаций издания стала публикация 1977 года. В этот день аудитория узнала о загадочном государстве Сан-Серифф, якобы расположенном на одном из архипелагов в Индийском океане неподалеку от Сейшел. Удивительно, но на описание этой фантастической страны редакция выделила семь страниц.
Согласно статье, Сан-Серифф занимал территорию всего 9724 квадратных метра, а его население составляло около двух тысяч человек, среди которых преобладали выходцы из Европы. Официальным языком острова был английский, что делало его особенно привлекательным для британцев. Однако при этом никто из них ранее не слышал о существовании этого места.
После выхода номера редакция The Guardian столкнулась с наплывом звонков и писем. Читатели искренне стремились узнать, как можно посетить Сан-Серифф и провести там отпуск. Те же, кто разгадал шутку, с энтузиазмом поддержали идею и даже делились вымышленными историями о своих «поездках» в эту удивительную страну.
Бесплатный Twitter без гласных
Однажды компания Twitter, теперь известная как X, решила порадовать пользователей необычным розыгрышем. Представители соцсети объявили, что вводят платную подписку: чтобы продолжить пользоваться платформой, необходимо ежемесячно вносить пять долларов.
Однако разработчики предусмотрели альтернативу для тех, кто не хотел расставаться с деньгами. Бесплатная версия под названием Twttr позволяла оставлять сообщения, но с одним нюансом — все гласные в твитах автоматически исчезали.
Создатели сервиса пояснили свою идею следующим образом: «Мы уверены, что отказ от гласных букв поможет пользователям общаться более лаконично и эффективно. Кроме того, это нововведение открывает для нас новые возможности монетизации».
Шутка быстро разлетелась по сети, вызвав бурное обсуждение среди пользователей.
Спагетти на деревьях
1 апреля 1957 года британский телеканал BBC представил трехминутный сюжет в программе Panorama, который поверг в шок зрителей. В нем рассказывалось о необычном дереве, дающем урожай спагетти.
Согласно репортажу, это удивительное растение якобы произрастало в швейцарском кантоне Тичино, недалеко от границы с Италией. В кадре местные фермеры срывали длинные макаронные изделия, свисающие прямо с ветвей, а затем аккуратно складывали их в корзины.
В программе рассказали, что такое дерево можно вырастить дома. Для этого нужно посадить спагетти в банку с томатной пастой и подождать. Тогда в редакцию поступило много звонков от зрителей, которые хотели получить урожай спагетти, не выходя из дома.
Этот розыгрыш вошел в историю как одна из самых успешных первоапрельских мистификаций, доказав, что даже самые абсурдные идеи могут быть приняты за чистую монету.
Летающие пингвины
В 2008 году британская телекомпания BBC устроила один из самых зрелищных первоапрельских розыгрышей, представив сенсационное открытие.
Видеоролик, опубликованный на сайте BBC, начинался с кадров, где известный телеведущий Терри Джонс, один из участников Monty Python, рассказывал о необычном природном явлении. На фоне заснеженных пейзажей Антарктиды он утверждал, что команда исследователей обнаружила колонию пингвинов, обладающих уникальной способностью к полету.
На видео группа животных сначала смешно переваливалась по снегу, а затем, неожиданно взмахнув крыльями, взмыла в воздух. Ведущий пояснял, что эти птицы не просто парят в небе, а совершают целые миграции, покидая ледяные просторы Антарктиды и направляясь в теплые тропические леса Южной Америки, чтобы греться под солнцем.
Сюжет был снят настолько убедительно, что тысячи зрителей действительно поверили в научную сенсацию. Многие пытались узнать больше информации и искали доказательства в других источниках. Однако вскоре BBC официально признала, что это был первоапрельский розыгрыш, созданный при помощи компьютерной графики.
Этот шутливый «документальный» фильм стал настоящим хитом в интернете и одним из самых известных первоапрельских розыгрышей в истории телевидения.