С 1 апреля ввели изменения для жителей Ростовской области

С 1 апреля 2025 года в Ростовской области вступят в силу новые правила. Журналисты «КП — Ростов-на-Дону» выяснили, что именно изменится в регионе.
Детей из семей иностранных граждан теперь будут принимать в школы после тестирования на знание русского языка.
Дети иностранных граждан теперь будут проходить тестирование на знание русского языка перед поступлением в школы. В Ростовской области откроют 58 пунктов для тестирования, четыре из которых будут работать в Ростове-на-Дону.
Методики и критерии оценки определены Минпросвещения России и Рособрнадзором. Первоклассников будут проверять устно, а для остальных предусмотрены устные и письменные формы тестирования. Минимальный проходной балл — 3 из 5.
Первый этап тестирования пройдет 25 апреля. Второй этап — с 6 июля по 5 сентября, в этот период будут принимать заявления от детей, не проживающих на закрепленной территории и не имеющих льгот. После проверки ребенка должны зачислить в школу или предложить курсы русского языка, а также повторное тестирование не ранее чем через три месяца.
Увеличатся социальные пенсии.
С 1 апреля социальные выплаты вырастут на 14,75%. Увеличение произойдет автоматически, поэтому получателям никуда не нужно обращаться.
Напомним, подобные перечисления назначаются людям без достаточного стажа для страховой пенсии, при наличии инвалидности и при потере кормильца. Всего такие выплаты получают 97 тысяч жителей Дона.
Ужесточат штрафы ПДД.
Водителей ждут изменения в системе штрафов. За выезд на встречную полосу теперь будут назначать от 5 до 7,5 тысяч рублей. За превышение скорости более 80 км/ч грозит до 7,5 тысячи рублей штрафа или лишение прав на шесть месяцев.
Кроме того, наказание за вождение в нетрезвом виде теперь составляет до 45 тысячи рублей, также могут лишить прав на 1,5−2 года. При повторном отсутствии полиса ОСАГО придется заплатить до 3−5 тысяч рублей. Кроме того, с 1 апреля будет снижена скидка на оплату штрафов с 50% до 25%.
Рыбалка и охота.
С 1 апреля в Ростовской области вводятся сезонные ограничения для охотников и рыболовов. В течение двух месяцев, до 31 мая, будет действовать нерестовый запрет, а также пройдет антибраконьерская операция «Путина-2025».
С 1 апреля до 31 июля будет действовать запрет на добычу волков и шакалов. За нарушение охотничьего законодательства физлицам могут аннулировать охотничий билет на срок до двух лет. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 35 до 50 тысяч рублей, а также у них могут изъять оружие.