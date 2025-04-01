С 1 апреля ввели изменения для жителей Ростовской области

С 1 апреля до 31 июля будет действовать запрет на добычу волков и шакалов. За нарушение охотничьего законодательства физлицам могут аннулировать охотничий билет на срок до двух лет. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 35 до 50 тысяч рублей, а также у них могут изъять оружие.