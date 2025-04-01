Красноярцы смогут наблюдать Луну рядом с Марсом и Ураном

В этом месяце метеорный поток Лириды достигнет своего максимума в ночь с 21 на 22 апреля. Этот поток связан с кометой C/1861 G1 (Тэтчер), которая совершает оборот вокруг Солнца примерно раз в 415 лет.
На небе в апреле также можно будет наблюдать различные планеты. Меркурий будет невидим, так как восходит одновременно с Солнцем. Венера появится на короткое время перед восходом Солнца, когда её можно будет увидеть низко над восточным горизонтом.
К концу месяца Марс переместится в созвездие Рака и будет виден высоко на южном и юго-западном небосводе. Юпитер будет наблюдаться невысоко после заката на западе, в то время как Сатурн останется незаметным, восходя в ярких утренних сумерках. Уран же будет приближаться к Солнцу, и его можно будет найти в начале месяца по вечерам с помощью телескопа.
Кроме того, 1 апреля Луна будет находиться рядом с Ураном и Плеядами, а 5 апреля она расположится вблизи Марса.