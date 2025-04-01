Красноярцы смогут наблюдать Луну рядом с Марсом и Ураном

К концу месяца Марс переместится в созвездие Рака и будет виден высоко на южном и юго-западном небосводе. Юпитер будет наблюдаться невысоко после заката на западе, в то время как Сатурн останется незаметным, восходя в ярких утренних сумерках. Уран же будет приближаться к Солнцу, и его можно будет найти в начале месяца по вечерам с помощью телескопа.