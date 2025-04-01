От бита: песня на башкирском языке взлетела в мировом чарте Shazam

— Акцент действительно присутствует, и это не секрет. Дело в том, что Адель родилась в русскоговорящей семье. Я сам плохо знаю башкирский, но наш опыт стал хорошим примером, потому что язык, к сожалению, звучит всё меньше. В моей семье по-башкирски уже не говорили, хотя отец прекрасно владел языком. Мы проделали огромную работу, чтобы избежать акцента, и продолжаем, но чтобы этого добиться, надо говорить с детства. Башкирский сложный в произношении, он певучий, в нем много оттенков. Что-то не соблюсти — и выходит не та тональность разговора, — объяснил Руслан Север.