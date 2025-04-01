От бита: песня на башкирском языке взлетела в мировом чарте Shazam

Композиция группы Ay Yola из Уфы попала в мировой чарт Shazam. Сингл Homay 31 марта занял там седьмую строчку, опередив на два пункта Abracadabra Леди Гаги. Песня на башкирском языке посвящена героине эпоса «Урал-батыр» Хумай. В чартах российских стримингов композиция, которая сперва завирусилась в соцсетях, тоже стремится к лидирующим позициям, а ее создателям после успеха поступают предложения из киноиндустрии. Подробнее — в материале «Известий».
Песня Homay группы из Уфы попала в мировой чарт.
Кто же такая Хумай вместе с уфимской группой Ay Yola — сегодня этим вопросом задаются не только в Башкирии и России, но и в других странах — Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Турции, Финляндии, Нидерландах. Сингл Homay, релиз которого состоялся в середине марта, сначала попал в тренды соцсетей, а теперь и в чарт Shazam (сервис распознавания музыки). В топ-200 мировых песен на этой неделе он занял седьмую строчку.
Заметно стала расти популярность и трека, и самого коллектива на российских стримингах. Еще 27 марта на «Яндекс Музыке» количество слушателей Ay Yola в месяц немного превышало 235 тыс. За четыре дня эта цифра взлетела под миллион (если быть точнее — 986 177), а в чарте песня поднялась с 25-й строчки на 13-ю. У «МТС Музыки» Homay на втором месте. Интерес отмечают и эксперты «VK Музыки».
— После релиза Homay аудитория группы Ay Yola выросла многократно. Больше всего трек слушают в Уфе, Москва на втором месте. По странам на первом месте — РФ, на втором — Казахстан. В сервисах вертикального видео вирусится совершенно разный контент, поэтому сложно проводить причинно-следственные связи. Песня выделяется на общем фоне привычного контента, она зацепила людей. Это нестандартно, качественно сделано и подано по визуалу так, что запоминается, — сказал «Известиям» главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик.
В HiFi-стриминге «Звук» трек еще не добрался до лидирующих позиций чарта, но его прослушивания тоже растут.
— На вторую неделю прослушивания трека подскочили в 12 раз по сравнению с первой неделей. Сейчас аудитория продолжает расти, к 30 марта прослушивания выросли в 17 раз (1700% по сравнению с первой неделей после выхода релиза), — рассказал «Известиям» руководитель редакции HiFi-стриминга «Звук» Александр Плетнев. — Несмотря на то что трек на башкирском языке, у него есть хорошие шансы стать по-настоящему народным. Обязательно стоит обратить внимание на текст — он красивый и основан на традиционном эпосе. Это в первую очередь хорошо сделанная композиция, и именно поэтому она классно вирусится в соцсетях.
Кто такая Хумай.
Группа Ay Yola — музыкальный проект из Уфы, вдохновленный эпосом «Урал-батыр». Каждая песня — новая глава, в которой оживают древние истории под аккомпанемент современных электронных ритмов и традиционных башкирских инструментов. Коллектив молодой, дебютировал в начале 2025 года. Идея родилась, когда участник группы Руслан Север работал над гимном родного города к его 450-летию.
— Я обратился к заслуженному артисту Республики Башкортостан Ринату Рамазанову, чтобы записать курай, и заметил, как интересно сочетались звуки современной электронной аранжировки с этническими инструментами. Это навело на мысль сделать что-то большее — совместить наше с ним видение музыки, добавить голос моей дочери Адель и насытить это смыслом. Эпос «Урал-батыр» рассказывает о мироздании. К этому труду интересно обратиться, — поделился с «Известиями» музыкальный продюсер Ay Yola Руслан Север.
Хумай — дочь царя птиц Самрау и небесной красавицы Солнце. Персонаж встречается в мифологии других народов, поэтому нашел широкий отклик и среди слушателей в соседних странах. В соцсетях десятки тысяч роликов под Homay с самыми разными сюжетами — от юмористических до ироничных, с разбором акцента солистки.
— Акцент действительно присутствует, и это не секрет. Дело в том, что Адель родилась в русскоговорящей семье. Я сам плохо знаю башкирский, но наш опыт стал хорошим примером, потому что язык, к сожалению, звучит всё меньше. В моей семье по-башкирски уже не говорили, хотя отец прекрасно владел языком. Мы проделали огромную работу, чтобы избежать акцента, и продолжаем, но чтобы этого добиться, надо говорить с детства. Башкирский сложный в произношении, он певучий, в нем много оттенков. Что-то не соблюсти — и выходит не та тональность разговора, — объяснил Руслан Север.
Сейчас артисты получают огромное количество предложений о сотрудничестве. Например, в будущем их музыка может стать саундтреком к фильму или сериалу.
— Мы просыпаемся, протираем глаза и думаем — это сон или нет? — удивляется Руслан Север. — Есть очень много предложений о сотрудничестве самых разных. Например, интеграции в кино в качестве заглавных композиций. Таких более десяти из России и зарубежья. Они пришли огромным скопом. Мы сейчас все рассматриваем, нам это интересно. Но не все предложения нам подходят, все-таки наша группа Ay Yola — это больше о смыслах, нежели просто о каких-то выгодных предложениях.
«Попсе стало тяжело конкурировать с такими трендами».
Успех сингла Homay, объясняет музыковед Сергей Уваров, явление того же ряда и генезиса, что и феномен якутской группы Otyken, которая оказалась востребована в мире, даже несмотря на геополитическую ситуацию.
— Во-первых, яркий национальный колорит, создаваемый за счет этнических инструментов, языка (якутский, башкирский), вокальной манеры. Причем как экзотика это воспринимается не только иностранцами, но и русскими: для слуха, воспитанного на западной культуре, это звучит столь же оригинально и свежо. Во-вторых, горловое пение — специфический прием, использующийся в некоторых восточных и северных культурах и позволяющий брать особо низкие звуки; на слушателя это воздействует почти физиологически — как поп- и рок-музыка. Ну и в случае с Homay на это накладывается «качающий» бит, под который буквально хочется кивать головой, — сказал Сергей Уваров.
Первую строчку в чартах российских стримингов сейчас уже продолжительное время занимает «Худи» (Джиган, Artik & Asti, Niletto) — понятная широкой аудитории поп-композиция. Однако фолк, считают эксперты, вполне может составить конкуренцию такой музыке.
— Последние несколько лет мы наблюдаем уверенно растущий тренд на фолк, чарты штурмуют композиции с элементами фольклорного вокала во всех смежных жанрах — от инди (лампабикт, Элли на маковом поле, polnalyubvi), электроники («Аигел», Cream Soda) до народной песни (Татьяна Куртукова, камбэк Надежды Кадышевой) и поп-музыки (ALMARY). Так что скорее наоборот — понятной попсе стало тяжело конкурировать с такими трендами, — отметил в беседе с «Известиями» главный музыкальный редактор «МТС Музыки» Денис Савельев.
Всего в альбом группы Ay Yola вошло 12 песен. Третью под названием «Угез», что в переводе с башкирского означает «бык», планируют выпустить весной. В ней коллектив поведает историю схватки Урал-батыра в темных землях.