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Блогер и модель из Иркутска случайно засняла призрака дома у подруги

Призрак выглядел зловеще.

Источник: Соцсети

Модель и блогер из Иркутска Вероника Шипицина рассказала о паранормальном явлении, которое попало на милое видео. Об этом сообщает КП-Иркутск.

Предыстория такова. Компания друзей собралась, чтобы поздравить подругу с днем рождения и снять это на видео. В полночь 25 марта они позвонили в дверь к подруге, поздравив ее и снимая все на камеру. Имениннице вручили цветы, торт, спели песню.

Вернувшись ночью домой, Вероника решила пересмотреть видео и заметила на стене в темноте призрачное лицо девушки. На видео его можно разглядеть.

Вероника с мужем любит смотреть шоу про экстрасенсов, хоть и не верит в них. Спустя полчаса мужа Вероники осенило — в квартире подруги стены спальни были украшены картинами. Лицо призрака оказалось обычным портретом неизвестной девушки.

«Подруга посмеялась, хотя призналась, что кадры действительно выглядят жутко», — говорит Вероника.

Видео с «призраком» стало вирусным, набрав 1,7 млн просмотров за неделю.