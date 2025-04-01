Блогер и модель из Иркутска случайно засняла призрака дома у подруги

Модель и блогер из Иркутска Вероника Шипицина рассказала о паранормальном явлении, которое попало на милое видео. Об этом сообщает КП-Иркутск.
Предыстория такова. Компания друзей собралась, чтобы поздравить подругу с днем рождения и снять это на видео. В полночь 25 марта они позвонили в дверь к подруге, поздравив ее и снимая все на камеру. Имениннице вручили цветы, торт, спели песню.
Вернувшись ночью домой, Вероника решила пересмотреть видео и заметила на стене в темноте призрачное лицо девушки. На видео его можно разглядеть.
Вероника с мужем любит смотреть шоу про экстрасенсов, хоть и не верит в них. Спустя полчаса мужа Вероники осенило — в квартире подруги стены спальни были украшены картинами. Лицо призрака оказалось обычным портретом неизвестной девушки.
«Подруга посмеялась, хотя призналась, что кадры действительно выглядят жутко», — говорит Вероника.
Видео с «призраком» стало вирусным, набрав 1,7 млн просмотров за неделю.