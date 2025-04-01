Блогер и модель из Иркутска случайно засняла призрака дома у подруги

Предыстория такова. Компания друзей собралась, чтобы поздравить подругу с днем рождения и снять это на видео. В полночь 25 марта они позвонили в дверь к подруге, поздравив ее и снимая все на камеру. Имениннице вручили цветы, торт, спели песню.