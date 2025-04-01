Путин назвал Первый канал одним из лидеров отечественного телеэфира

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Первого канала с 30-летием, отметив, что телеканал является одним из признанных лидеров отечественного телеэфира, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 30-летием Первого канала. Этот юбилей — большое, знаменательное событие для вашего коллектива, значимая дата для всей отечественной тележурналистики… Сегодня ваша телекомпания — один из признанных лидеров отечественного телеэфира. Отрадно, что вы стремитесь идти в ногу со временем, широко внедряете передовые технологии, сохраняете приверженность принципам журналистской этики», — говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что Первый канал, созданный в 1995 году, объединил в своих рядах авторитетных, состоявшихся профессионалов и талантливую молодёжь, готовую смело покорять творческие вершины, предлагать неординарные, отвечающие духу времени проекты.
«За прошедшие годы благодаря такому новаторскому подходу, неиссякаемой энергии и созидательному потенциалу вы воплотили в жизнь немало интересных идей и задумок, обогатили наше телевещание яркой палитрой информационных, аналитических, просветительских, развлекательных программ, получивших горячий отклик у преданной аудитории», — добавил глава государства.
Путин отметил мужество и силу духа военкоров Первого канала, которые они проявляют при освещении событий специальной военной операции.
«Их патриотизм и преданность профессиональному, гражданскому, нравственному долгу всегда будут примером для молодых журналистов. Желаю всего самого доброго», — заключил президент.