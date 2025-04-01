Путин назвал Первый канал одним из лидеров отечественного телеэфира

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 30-летием Первого канала. Этот юбилей — большое, знаменательное событие для вашего коллектива, значимая дата для всей отечественной тележурналистики… Сегодня ваша телекомпания — один из признанных лидеров отечественного телеэфира. Отрадно, что вы стремитесь идти в ногу со временем, широко внедряете передовые технологии, сохраняете приверженность принципам журналистской этики», — говорится в поздравлении.