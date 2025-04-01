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Сколько выходных и какие праздники ожидают казахстанцев в апреле

В апреле казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, получат 8 выходных дней. Tengri Life подготовил удобный календарь для наших читателей.

Источник: Tengrinews

На четвертый месяц 2025 года не приходится ни одного государственного и национального праздника.

При пятидневной рабочей неделе на апрель выпадает 22 рабочих дня и 8 выходных.

При шестидневной рабочей неделе казахстанцы будут работать с понедельника по субботу, отдыхая только по воскресеньям. В апреле 2025 года при шестидневной рабочей неделе будет 26 рабочих дней и 4 выходных дня.​

Какие праздники ожидают казахстанцев в апреле

В апреле отмечается несколько международных и профессиональных праздников, которые, хотя и не являются выходными, могут быть интересны:​

5 апреля — День миграционной службы отмечается в Казахстане.

6 апреля — День геолога. Отмечается в первое воскресенье апреля. В этом году это будет 6 апреля.

7 апреля — Всемирный день здоровья. Он отмечается ежегодно с 1950 года и напоминает о важности поддержания физического и психического благополучия. Этот день учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и каждый год посвящен определённой теме, связанной с актуальными проблемами здравоохранения. В этом году кампания под девизом «Здоровое начало жизни — залог благополучного будущего» призывает правительства и мировое сообщество «активизировать усилия по ликвидации предотвратимой материнской и младенческой смертности», уделяя приоритетное внимание здоровью женщин.

12 апреля — День авиации и космонавтики.​ Этот международный праздник, отмечаемый 12 апреля в честь первого полета человека в космос. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил исторический полет на корабле «Восток». 12 апреля также отмечается День работников науки.

15 апреля — День влюбленных в Казахстане. Праздник посвящен великой любви двух героев поэмы «Козы Корпеш и Баян-Сулу».

21 апреля — отмечается День Службы государственной охраны Казахстана.

22 апреля — Международный день Земли. Ежегодный праздник призван напомнить о важности защиты окружающей среды, бережного отношения к природным ресурсам и устойчивого развития. В этот день по всему миру проходят экологические акции, посадка деревьев, уборка территорий и просветительские мероприятия.