Сколько выходных и какие праздники ожидают казахстанцев в апреле

7 апреля — Всемирный день здоровья. Он отмечается ежегодно с 1950 года и напоминает о важности поддержания физического и психического благополучия. Этот день учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и каждый год посвящен определённой теме, связанной с актуальными проблемами здравоохранения. В этом году кампания под девизом «Здоровое начало жизни — залог благополучного будущего» призывает правительства и мировое сообщество «активизировать усилия по ликвидации предотвратимой материнской и младенческой смертности», уделяя приоритетное внимание здоровью женщин.